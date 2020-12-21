"Радити нікому нічого не можу – це справа кожного і кожен вибирає свій шлях. Я особисто прийняв дане рішення свого часу і ні краплі не шкодую. Я ще в кінці сезону для себе прийняв усвідомлене рішення, щоб покинути команду. Я довго до цього йшов, радився з сім'єю, що пора зробити крок вперед. Оскільки я довгий час перебував в одному клубі, то в глибині душі розумів, що потрібно було щось міняти в своїй кар'єрі.

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По закінченню сезону до мене надійшла пропозиція з Хімок. Особисто розмовляв з Андрієм Талалаєвим, який був дуже зацікавлений в моєму переході. Я тоді прийняв для себе рішення, щоб зробити цей крок. Так, були варіанти з інших клубів України та з країн ближнього зарубіжжя, з Європи, але оскільки я для себе зробив вибір, то відступати вже не було сенсу.

Я дав слово Андрію Вікторовичу, тому не міг від нього відмовитися. Так, багато дане рішення не сприйняли всерйоз, але, як показав час, я зробив правильний вибір – один крок назад, щоб потім зробити п'ять кроків вперед у своїй кар'єрі", – зазначив Полярус в інтерв'ю Transfermarkt.

В Україні півзахисник пограв за Олександрію та Динамо (щоправда, виступав лише за другу команду). Влітку 2019-го перебрався в Хімкі на правах вільного агента, а у жовтні цього року став гравцем Ахмата з Грозного.

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