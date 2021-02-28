УЄФА у своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер привітав екс-оборонця київського Динамо Андрія Несмачного з 42-річчям.

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"Не шкодував ні себе, ні суперників", – йдеться у дописі до привітання.

Нагадаємо, Андрій – вихованець сімферопольського футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у 1997 році в київському Динамо, де й повісив бутси на цвях у 2011-му. З "біло-синіми" шість разів вигравав золото національного чемпіонату та здобув п'ять Кубків України.

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