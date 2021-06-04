Збірна України перемогла Північну Ірландію у черговому спарингу до Євро-2020. Експертний розбір польотів у соціальних мережах – читайте на "Футбол 24".

Команда Шевченка нарешті перервала тривалу безвиграшну серію. За неймовірної підтримки дніпровських уболівальників "синьо-жовті" мінімально обіграли Північну Ірландію. Однак, реванш за прикру поразку на Євро-2016 вдався не до кінця, адже тоді ми поступилися 0:2. Збірна України виглядала значно цікавіше та веселіше, ніж у попередніх матчах, а 18-річний Судаков швидко позакривав роти критикам.

Україна – Північна Ірландія – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Ведучий ютуб-каналу "Бомбардир" Роман Бебех розгледів позитив вже після 15-ти стартових хвилин.

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко також задоволений грою підопічних Шеви. Найбільший комплімент дістався юному Судакову.

Автор Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко вважає, що репетиція перед майбутнім форумом не вдалася. Аргументи – нижче.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков так і не дочекався реваншу за Євро-2016.

Блогер Михайло Смоловой навіть тут знайшов нагоду потролити Шахтар. Щоправда, трохи помилився. Вихованців донецького клубу у старті вийшло 4, а не 3.

Журналіст Олег Барков у своєму Telegram зробив кілька висновків по гарячих слідах. Автор не розуміє, за що хейтять Судакова, який потрапив у фінальну заявку на Євро.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло порівнює гру Північної Ірландії з цирком тюленів.

Скаут Алекс Великих скаржиться на дудки і виділяє Судакова.

Матч Україна – Північна Ірландія очима Брутального футболу.

Україна перемогла Північну Ірландію у Дніпрі, перервавши тривалу безвиграшну серію – дебютний гол Зубкова вирішив усе