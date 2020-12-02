"Різниця між Динамо Київ та Динамо Брест? Бази – це очевидно, умови в Києві інші. Щодо вболівальників – ніяких питань, я взагалі не відчуваю різниці.

Зараз, дивлячись на Динамо, трішки у них не той рівень, напевно, який був раніше. Вважаю, що цьому поколінню футболістів треба додавати, тренуватися, рости, досягати результатів на євроарені, конкурувати з Шахтарем.

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У них зараз новий тренер – Мірча Луческу. Що я можу сказати... Я не те, щоб проти Мірчі Луческу. Я просто трохи не розумію того, як він міг очолити команду. Те, що він хороший фахівець, – питань немає. Але як він міг очолити Динамо після Шахтаря – для мене це незрозуміло.

Різниця в класі між Динамо Київ і Динамо Брест очевидна. Вона величезна. Ми зустрічалися, і нам набили торбу без шансів. Але в брестському Динамо саме колектив був і залишається сильнішим. У київському Динамо ми більше дружили купками – бразильці собі, балканці собі, українці собі. Були такі групки", – розповів нападник в ефірі Youtube-каналу Миля.

Зауважимо, 35-річний Мілевський вже зіграв свій останній матч за Динамо Брест та продовжить кар'єру в іншому клубі.

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