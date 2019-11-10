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Ващук жорстко розкритикував Кендзьору за рівень гри

06:30 1641 Читать на русском
Ващук жорстко розкритикував Кендзьору за рівень гри
Владислав Ващук / XSport

Колишній захисник Динамо Владислав Ващук оцінив рівень гри захисника "біло-синіх" Томаша Кендзьори.

 

"Взагалі не розумію, як Кендзьора з'явився в Динамо. Він в корені не відповідає клубу. Не те що ледь-ледь. Поляк в корені не відповідає рівню.

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Багато гравців не відповідають. За рахунок цього впав рівень Динамо", – розповів Ващук в інтерв'ю XSport.

Додамо, що Кендзьора провів 16 матчів у складі Динамо в сезоні 2019/20, не відзначившись результативними діями. Нагадаємо, що кияни зіграють із Шахтарем сьогодні, 10 листопада. Початок гри о 17:00.

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Теги
Владислав Ващук Владислав Ващук Динамо Динамо Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Шахтар - Динамо
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