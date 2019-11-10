Ващук жорстко розкритикував Кендзьору за рівень гри

Колишній захисник Динамо Владислав Ващук оцінив рівень гри захисника "біло-синіх" Томаша Кендзьори.

"Взагалі не розумію, як Кендзьора з'явився в Динамо. Він в корені не відповідає клубу. Не те що ледь-ледь. Поляк в корені не відповідає рівню.

Леоненко знищив Циганкова після гри у Лізі Європи

Багато гравців не відповідають. За рахунок цього впав рівень Динамо", – розповів Ващук в інтерв'ю XSport.

Додамо, що Кендзьора провів 16 матчів у складі Динамо в сезоні 2019/20, не відзначившись результативними діями. Нагадаємо, що кияни зіграють із Шахтарем сьогодні, 10 листопада. Початок гри о 17:00.

"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи