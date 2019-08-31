toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ВОРСКЛА - ОЛЕКСАНДРІЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ

"Не розумію, як футболіст рівня Яремчука виявився непотрібним Динамо", – Олег Федорчук

15:31 455 Читать на русском
"Не розумію, як футболіст рівня Яремчука виявився непотрібним Динамо", – Олег Федорчук
Роман Яремчук / ФК Гент

Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував результативну гру форварда Гента Романа Яремчука.

"У новому сезоні Роман Яремчук забив шість м'ячів у десяти матчах. За два роки виступів за бельгійський Гент Роман явно додав в класі. Секрет успіху криється в психологічному факторі. Яремчук – гравець, який повинен відчувати довіру.

Календар Олександрії у Лізі Європи – коли у Львів приїдуть команди з топ-чемпіонатів і повернеться Яремчук

В Динамо завжди великі очікування від власних вихованців. Вони не завжди йдуть на користь футболістам. Згадайте, що в даний момент відбувається з тим же Сидорчуком або Шапаренком.

У Бельгії знайшли підхід до Романа. Навіть коли у нападника не все виходило – продовжували його ставити в склад. Яремчук потім віддячив за довіру. У Бельгії розуміють таланти. Місцевий футбол заточений на вихованні та продажі гравців. Тому для мене не дивно, що Роман зміг стати успішним в цьому чемпіонаті", – цитує Федорчука gazeta.ua.

Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українців

blog_ava
Реал узгодив трансфер Бруну Фернандеша за космічну суму, – ЗМІ
06:00
2453
Теги
Українці за кордоном Динамо Динамо Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Ліон
18:30
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук