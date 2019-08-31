"Не розумію, як футболіст рівня Яремчука виявився непотрібним Динамо", – Олег Федорчук

Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував результативну гру форварда Гента Романа Яремчука.

"У новому сезоні Роман Яремчук забив шість м'ячів у десяти матчах. За два роки виступів за бельгійський Гент Роман явно додав в класі. Секрет успіху криється в психологічному факторі. Яремчук – гравець, який повинен відчувати довіру.

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В Динамо завжди великі очікування від власних вихованців. Вони не завжди йдуть на користь футболістам. Згадайте, що в даний момент відбувається з тим же Сидорчуком або Шапаренком.

У Бельгії знайшли підхід до Романа. Навіть коли у нападника не все виходило – продовжували його ставити в склад. Яремчук потім віддячив за довіру. У Бельгії розуміють таланти. Місцевий футбол заточений на вихованні та продажі гравців. Тому для мене не дивно, що Роман зміг стати успішним в цьому чемпіонаті", – цитує Федорчука gazeta.ua.

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