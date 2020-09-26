"На мій погляд, це правило – маячня. Не можу зрозуміти, як всі у футболі – Прем'єр-ліга, судді, керівники та тренери – дозволили впровадити це правило. У мене немає ніяких сумнівів, що воно руйнує футбол.

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Ми не можемо зрозуміти, що вважається грою рукою, а що ні. Ідея в тому, що можна переглянути момент на екрані, і зарахувати його як гру рукою, але це цілковита нісенітниця. Я не хочу ні отримувати за рахунок цього перевагу, ні програвати", – наводить слова Ходжсона Goal.

Нагадаємо, Крістал Пелас Ходжсона поступився Евертону (1:2), а вирішальний гол забив Рішарлісон з пенальті за влучання м'яча в руку Ворда з близької відстані.

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