"Я не розумію цього, але більше не скаржитимуся. Ми маємо адаптуватися, такі обставини. Я впевнений, що АПЛ хоче нам допомогти, вони не прагнуть ставити нас у незручне становище. Проблема в календарі, кількості змагань та матчів. Я думаю, що ми не зможемо грати в суботу через Євробачення. Правоохоронці не можуть гарантувати безпеку на двох масштабних заходах одночасно.

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З Евертоном завжди складні матчі через атмосферу на стадіоні й тому, що це ініціативна команда. Це фінальний етап сезону, і хоча ми маємо Лігу чемпіонів, нашу увагу зосереджено на Евертоні. Ні на чому іншому.

Минуло одинадцять місяців роботи у Прем'єр-лізі, ми не матимемо часу підготуватися до гри з Реалом, бо ми граємо в неділю. Але наразі нашим справжнім пріоритетом є Гудісон Парк. Ми граємо у всіх турнірах, нам доводиться змінюватись та адаптуватися. У нас залишилося чотири гри чемпіонату, важливо зберегти те, що вже маємо. Я думаю, що Арсенал виграє свої три гри, що залишилися. Я хотів би, щоб вони втратили очки, правда, але я думаю, що вони наберуть ще дев'ять", – цитує Гвардіолу AS.

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