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"Не розумію, що Емері робив протягом 6 тижнів": Адамс розкритикував гру Арсенала

17:08 420 Читать на русском
"Не розумію, що Емері робив протягом 6 тижнів": Адамс розкритикував гру Арсенала
Унаї Емері / соцмережі

Колишній гравець лондонського Арсенала Тоні Адамс відверто висловився щодо гри підопічних Унаї Емері в матчі 1 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (0:2).

"Після Арсена, який завжди грав у відкритий та атакувальний футбол, я дійсно хотів нового тренера, який підтягне гру команди.

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Я хотів, щоб він поставив нового голкіпера Бернда Лєно, працював з четвіркою захисників, двома центрхавами та зберігав ворота сухими.

Але я цього не побачив. Вважаю, що він прийняв багато неправильних рішень. 3 його найкращих гравці були на заміні (Ляказетт, Ліхтштайнер та Торрейра), не знаю, чому він не випустив їх у старті.

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Я не бачу того, щоб Емері повернув Арсенал у боротьбу за трофеї. Я не знаю, що він робив останні 6 тижнів", – сказав Адамс TalkSPORT.

Теги
Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Тоні Адамс Тоні Адамс
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