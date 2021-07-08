"Так, приголомшлива гра, але я не впевнений, що ви хочете прислухатися до моєї думки. Я говорю так, як бачу, а не так, як є. Це точно не пенальті. Перемогла найкраща команда, Англія заслужила перемогу.

Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Англія була фантастичною, але для мене це не пенальті. На такому рівні, у півфіналі Євро, я дійсно не розумію рішення рефері. І ще менше я не розумію того факту, що VAR не відмінив рішення судді", – зазначив Моурінью в ефірі talkSport.

Нагадаємо, Англія переграла Данію у півфінальному поєдинку Євро-2020 (2:1), а вирішальний гол був забитий після сумнівного пенальті. Цікаво, що арбітр навіть не пішов переглянути епізод, який вирішив долю півфіналу Євро-2020.

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