"Я не розумію критики на адресу Гарета Саутгейта. Особливо після всього того, що він зробив для країни і нас, гравців. Він вивів нас на новий рівень. Жоден тренер не був настільки успішним у збірній Англії останнім часом. Ми, гравці, любимо його, він саме той, хто нам потрібен. Гарет дозволяє нам виходити на поле і бути кращими. Він проявив велику віру і довіру, викликавши мене на Євро.

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Дві останні гри згуртували нас як команду. Ми завжди були згуртованою групою, але коли ми переживаємо щось подібне, це нас ще більше об'єднує. З кожною грою ми стаємо кращими, є речі, які нам ще потрібно поліпшити, але загалом ми маємо гарний вигляд. У нас набагато більше віри та єдності, ніж будь-коли. Усі з нетерпінням чекають на ще один півфінал і, сподіваюся, вихід у фінал", – цитує Шоу ВВС.

Нагадаємо, що Саутгейт піддався критиці за непривабливу гру своєї команди на Євро, а також за погану фізичну форму гравців, які не витримують високий темп гри і не пресингують.

Матч Нідерланди – Англія буде зіграно 10-го липня.

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