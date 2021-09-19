"Це був ключовий матч туру, незважаючи на різні вагові категорії. У Динамо не було реальних шансів забити. Були моменти, напівмоменти, але щоб реалізувати свою перевагу в позиційній атаці, потрібно мати кращих форвардів.

Справа в тому, що Кривушкін вибрав таку тактику – якщо контакт, то це фол. Якщо футболіст впав – це фол. Для таких команд потрібен арбітр хорошого рівня, який розуміє футбол, дає грати і фіксує лише навмисні порушення.

Вимучена перемога киян завдяки VAR у відеоогляді матчу Динамо – Олександрія – 1:0

Винесення дисциплінарних санкцій головним арбітром матчу не "влазять у жодні ворота". Будь-які порушення – жовта картка. Фоли були, але жовтих карток явно забагато. 10 жовтих – можна подумати, що була бійня, але ж матч був достатньо спокійним, без грубощів. Лише наприкінці матчу Кирюханцев головою боднув і справедиво отримав червону картку.



Жовта Буяльського викликала хвилю невдоволення у Луческу. Так бурхливо він реагував тільки тоді, коли з Шахтарем грав проти Динамо. Яка там відмашка? Порушення, яке має контакт, карається штрафним ударом. Віталій діяв необережно, рука за інерцією зачепила обличчя суперника. Так, це порушення, але не на жовту картку. Дисциплінарні санкції не застосовуються.

Кривушкіну потрібно прочитати дванадцяте правило у першому пункті. Сидорчук отримав жовту після боротьби корпусом із Цуріковим. Я б в такій ситуації навіть не зупинив гру. Футбол – контактний вид спорту. Далі Буяльський бореться із Мірошніченком – фол Буяльському, хоча жодного порушення не було. Спінеллі теж отримав гірчичник незрозуміло за що. Бойко ж отримав жовту за свої емоції по ділу.

Ключовий момент – призначення одинадцятиметрового удару. Рибалка притримав Гармаша. VAR порекомендував подивитися повтори і Кривушкін поставив пенальті. Контакт був і не скажеш, що помилилися арбітри чи VAR. Нехай Рибалка подумає, для чого він це робив, коли є VAR.

Мабуть, це такий рівень суддівства, коли Кривушкін постійно перестраховується жовтими картками. Він не є арбітром ФІФА. Не розумію, чому комітет арбітрів призначив його на цю гру. Такі матчі повинні судити арбітри ФІФА. Загалом, гра була легкою для суддівства, тільки Кривушкіну не вдалося розібратися в ситуаціях: боротьбі, контактах, падіннях", – сказав Ступар у коментарі 1927.kiev.ua.

Динамо – Олександрія: VAR віддав Луческу "борг" за ЛЧ, феномен Гармаша і важка перемога киян перед Суперкубком