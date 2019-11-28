"Не розумію, чому він не бажає працювати зі мною", – Морено емоційно відповів Енріке після скандалу в збірній Іспанії

Колишній наставник збірної Іспанії Роберт Морено прокоментував скандальне повернення Луїса Енріке на посаду головного тренера "Фурії Рохи".

"Ніхто не знав, як довго життєва ситуація Луїса Енріке триватиме. Однак все завжди було погоджено. Перед зустріччю, яка пройшла 12 вересня, він сказав мені, що я вчинив так, як повинен був, і що він пишається мною. Потім сталося те, що сталося (смерть доньки Енріке – прим. "Футбол 24"), і через тиждень після цього я пішов до нього, щоб підтримати.

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Під час тієї зустрічі я говорив те, що повторював і публічно: в будь-який момент я з радістю піду в сторону. На мій подив, він відповів: "Добре, але ти більше не будеш працювати зі мною. Весь інший штаб буде, але ти – ні". Я намагався зрозуміти, що я зробив не так, якщо він не може на мене розраховувати.

Я говорю про факти. 9 років тому я почав працювати з Енріке в Барселоні Б. Потім ми були в Ромі та Сельті. Це були успішні роки. Потім він не захотів продовжувати працювати, і сказав, що не буде більше тренувати. Ми ж відповіли, що будемо чекати його.

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Я досі не знаю, чому він не хоче, щоб я працював з ним. І не знаю, чи розповість він мені про це коли-небудь. Його вчорашній виступ нічого не прояснив. Більш того, він говорив на мою адресу такі слова, яких я не заслуговую. Я перший, хто радий тому, що Енріке повернувся і що його команда може виграти чемпіонат Європи. Я дійсно хочу знову працювати тренером. Я сподіваюся на це", – цитує Морено Marca.

Нагадаємо,Роберта Морено звільнили з посади наставника збірної Іспанії, а на його місце повернувся Луїс Енріке, який весною покинув "Фурію Роху" через важку хворобу доньки.

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