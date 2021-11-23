– Головним завданням сьогодні було досягти результату, ще раз зіграти в Юнацькій Лізі УЄФА, для хлопців це престижно. Те, що ми перемогли та здобули три очки – це найголовніше.

– Як це перемагати Баварію? Як ви привітали хлопців у роздягальні?

– Ми вже вдруге обігруємо цю команду. Після того, як ми забили, хлопці відчули впевненість, яка навіть трохи переросла у самовпевненість. І в перерві, і після гри ми з ними говорили про те, що в таких матчах не можна допускати жодного розслаблення, а необхідно грати сконцентровано до останньої хвилини.

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– Ваші підопічні чудово грають на юнацькому рівні проти іменитих суперників, а як їх довести до дорослого футболу, щоб там вони також були найкращими?

– Ми щодня з ними про це говоримо. Все залежить тільки від них самих і від того, як вони працюватимуть, прогресуватимуть. Ми лише підказуємо, вчимо тренуватися, працювати, психологічно налаштовуватись на матчі, мати правильну мотивацію, зокрема, знаходити її самостійно, а не лише використовувати зовнішні чинники – тренерів, батьків, дівчат. Вони мають самі розуміти, для чого щодня виходять на тренування. Робочий процес дає результат і він втілюється на футбольному полі в матчах.

– Баварія забила свій перший м'яч на груповому етапі, це результат помилки наших футболістів?

– До цього призвела низка помилок в обороні. Як я вже казав, хлопці почали грати вальяжно, хтось не добігав, почали виносити м'ячі через середину, грати в короткий пас на своїй половині поля в районі штрафного майданчика – все це призвело до втрати м'яча та голу у наші ворота. Словом, мали місце розконцентрація та розхлябаність наприкінці матчу. Зрозуміло, що Філатов невдало виніс м'яч, але ж є гравці, які направляють його і зустрічають. Він помилився, але це можна компенсувати. У тому, що ми пропускаємо м'ячі, винна вся команда. Перед цим хлопці могли тричі винести м'яч, але намагалися його зберегти, хоча ми й просили поблизу свого штрафного майданчика через короткий пас та дриблінг не виходити, а грати через середні та довгі передачі. Словом, вся команда не впоралася із цією ситуацією.

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– Чому пенальті бив Бражко?

– А кому ви пропонуєте бити? Бражко забиває вже третій пенальті, він штатний пенальтист, тож і виконував одинадцятиметровий. І зробив це впевнено, холоднокровно, розвівши м'яч і воротаря по різних кутках. Він молодець, можна лише поаплодувати. Що стосується фолу на Волошині, то торкання було, коли він прокинув м'яч, тож пенальті стовідсотковий. Щоправда, не розумію, чому всі гравці суперника побігли апелювати до судді, та їхній тренер отримав червону картку.

– У заключному матчі групового етапу проти Бенфіки вас влаштує і нічия?

– У нас кожна гра, наче чемпіонська. Поїдемо до Португалії, і там воюватимемо, старатимемося і здобуватимемо очки, – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

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