"Якщо брати загалом по самовіддачі, інтерпретації гри, перший тайм був дуже якісний і вдалий з нашого боку. Гравці правильно діяли та рухали м’яч в ті зони, в які потрібно було, про які ми домовлялись, ми створювали моменти. Так, бракує технічної та індивідуальної майстерності, але сама гра сподобалась, за винятком деяких моментів, коли ми були в атаці і в завершальній фазі не доводили м’яч до логічного завершення, не доводили до ударів і отримували швидкі атаки у свої ворота.

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Другий тайм взагалі не сподобався. Деякі гравці елементарно не розуміли ті події, які відбуваються на полі. Грали в себе внизу, не рухали м’яч вгору і погано читали гру. Дуже багато часу на це витратили, за виключенням останніх 10 хвилин, коли почали грати вертикально. Олександрія – команда досвідчена, грамотна і без великих проблем довела гру до перемоги", – сказав Кобін для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, наразі Інгулець посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку підопічних Василя Кобіна 17 балів після 16-ти турів чемпіонату.

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