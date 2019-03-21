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Не Роналду: Зінченко зробив несподіваний вибір найкращого гравця збірної Португалії

21:50 849 Читать на русском
Не Роналду: Зінченко зробив несподіваний вибір найкращого гравця збірної Португалії
Олександр Зінченко та Андрій Шевченко на тренуванні збірної України

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко отримав оригінальне питання від журналістів напередодні стартового матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.

 

Лідер Ювентуса та європейських бразильців чи партнер по Манчестер Сіті? Перед матчем Португалія – Україна, який відбудеться 22-го березня о 21:45, Зінченко змушений був добряче помізкувати. Взявши певну паузу, Олександр заявив, що Кріштіану Роналду є одним із найкращих в історії, але попередив про небезпеку, яка в поточному сезоні виходить від Бернарду Сілви.

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"Я б сказав, що Бернарду зараз кращий, адже добре знаю його потенціал. Звичайно, Роналду – один з найкращих гравців світу за всю історію, але на цьому етапі бачу потенційну загрозу від Сілви. Він – у відмінній формі.

Ми розмовляли про цю гру. Я сказав йому: якщо спробуєш мене пройти, просто нокаутую тебе", – цитує A Bola слова Зінченка, сказані в жартівливому дусі.

У поточному сезоні Бернарду Сілва забив 10 м'ячів і зробив 11 гольових передач за 41 матч у всіх турнірах, перевершивши свій найкращий результат Манчестер Сіті за кілька місяців до кінця змагань. Кріштіану Роналду в Ювентусі оформив 24+12 за системою гол плюс пас.

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