Не Роналду: Зінченко зробив несподіваний вибір найкращого гравця збірної Португалії

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко отримав оригінальне питання від журналістів напередодні стартового матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.

Лідер Ювентуса та європейських бразильців чи партнер по Манчестер Сіті? Перед матчем Португалія – Україна, який відбудеться 22-го березня о 21:45, Зінченко змушений був добряче помізкувати. Взявши певну паузу, Олександр заявив, що Кріштіану Роналду є одним із найкращих в історії, але попередив про небезпеку, яка в поточному сезоні виходить від Бернарду Сілви.

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"Я б сказав, що Бернарду зараз кращий, адже добре знаю його потенціал. Звичайно, Роналду – один з найкращих гравців світу за всю історію, але на цьому етапі бачу потенційну загрозу від Сілви. Він – у відмінній формі.

Ми розмовляли про цю гру. Я сказав йому: якщо спробуєш мене пройти, просто нокаутую тебе", – цитує A Bola слова Зінченка, сказані в жартівливому дусі.

️ "Ronaldo ou Bernardo? Bernardo Silva."



Oleks Zinchenko sobre quem considera um perigo maior.https://t.co/6NgnAj9jTp pic.twitter.com/Gm35j3Nny2 — A Bola (@abolapt) 21 березня 2019 р.

У поточному сезоні Бернарду Сілва забив 10 м'ячів і зробив 11 гольових передач за 41 матч у всіх турнірах, перевершивши свій найкращий результат Манчестер Сіті за кілька місяців до кінця змагань. Кріштіану Роналду в Ювентусі оформив 24+12 за системою гол плюс пас.

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