"Не Роналду і не Мессі": Луческу назвав найкращого гравця сьогодення
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився своєю думкою щодо найтоповішого представника футболу.
"Не Кріштіану і не Мессі. Зараз найсильніший – Неймар. Коли він у хорошій формі і здоровий, він навіть перевершує Мбаппе.
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Ней нагадує мені Роналдо. Він найкращий, коли зосереджений на футболі і не відволікається на інші справи", – сказав Луческу в інтерв'ю Tuttosport.
До слова, Неймар відзначився 14 асистами і 9 результативними передачами у 24 поєдинках поточного сезону. Вже сьогодні, 28 квітня, його ПСЖ протистоятиме Манчестер Сіті.
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