Оборонець Інтера та збірної Італії Алессандро Бастоні оцінив гру проти форвардів Кріштіану Роналду, Златана Ібрагімовіча та Гонсало Ігуаїна.

Протистояння з Роналду чи Ібрагімовічем точно не можу назвати легкою прогулянкою. Ми зараз говоримо про найкращих футболістів на своїй позиції.

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Хто створив найбільше проблем? У мене були великі проблеми з Ігуаїном, коли він грав за Ювентус. Він створив мені найбільше неприємностей", – наводить слова Бастоні з Twitch Calciomercato.

До слова, Гонсало з вересня минулого року захищає кольори Інтера Маямі. У поточному сезоні МЛС Ігуаїн провів 25 поєдинків, у яких відзначився десятьма голами і трьома асистами.

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