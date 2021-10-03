"Я давним-давно не чекаю від наших клубів сенсацій в єврокубках. Подивіться на суддівство. В Україні воно для Динамо і Шахтаря одне, для інших клубів – інше. Коли вони потрапляють в єврокубки – там інший світ. Там їх ніхто не шкодує, а у нас вони постійно ображаються, жестикулюють. В Україні вони в теплій ванні. Пенальті, які їм призначають в Україні, в Європі ніхто не дає. Це розслабляє їх. УПЛ і так слабкий чемпіонат, але коли їм ще й підсуджують... В єврокубках вони потрапляють зовсім в інше середовище. Там судді теж помиляються, але, як правило, не на їхню користь.

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Згадайте, який потужний був чемпіонат, коли я грав за Карпати. Які команди були – Металіст, Дніпро. Карпати тоді теж не просто так грали в Лізі Європи. А зараз ми в єврокубках не проходимо команди, про які ніколи не чули, ми не пам'ятаємо, як вони називаються. Про що ми можемо говорити? При всій повазі до всіх команд нинішньої УПЛ, але половини з них не було б у Вищій лізі, коли грали Металіст, Дніпро, Карпати, донецький Металург і низка інших клубів. Вони були б у Першій лізі. Не буду називати ці команди, але їх би і близько не було в УПЛ, коли грали ми. Ми з року в рік не досягаємо результатів в єврокубках.

Я кажу не про Динамо і Шахтар, а про решту клубів. У Лізі Європи ми не можемо пройти елементарні команди. Це говорить про те, що рівень нашого чемпіонату дуже знизився. Що таке Вища ліга раніше? Це величезні зарплати. Потрапити у Прем'єр-лігу на той час було нереально, дуже складно. Була величезна конкуренція через високі зарплати, футболісти з Європи приїжджали. А чого вартує зараз потрапити в УПЛ? Футболісти, які зараз грають в УПЛ, в той час і близько не грали б там, максимум в дублі були б.

Дай бог, в УПЛ вийде Металіст, СК Дніпро-1 підніметься. Ми ж тоді втратили дві команди, які теж визначали рівень чемпіонату. А чим більше потужних команд, тим сильніший чемпіонат. В Україні війна, немає великого фінансування команд, футболу не приділяють так багато уваги. Коли Ігор Коломойський відійшов від футболу, скільки відразу команд посипалося. Думаю, найближчим часом зростання команд і рівня чемпіонату не буде.

Якщо ми не можемо пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, то що нам робити в групі? Подивіться, що робить Шериф, всі в Європі навчилися грати в футбол, а ми не можемо обіграти елементарні команди. Все залежить від рівня внутрішнього чемпіонату. Що нам зараз робити в Лізі чемпіонів? Зіграємо 1-2 матчі і до побачення. У нас немає жодних шансів з таким рівнем чемпіонату", – сказав Кополовець у коментарі Tribuna.

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