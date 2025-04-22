Президент Полісся Геннадій Буткевич зізнався, що не має наміру продавати одного з лідерів команди – Олексія Гуцуляка.

– Півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк забив чудовий гол у матчі збірної з Бельгією 20 березня. За нього пропонували 4 млн євро. Чому не погодилися?

– Не продам і за 10 мільйонів євро. Олексій неймовірно старанний і перспективний гравець. Найняв ще окремого тренера, має залізну дисципліну. Багато в нього вчуся.

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Запитав – ну от чому ми врешті-решт програли Бельгії. Відповів: недостатній розвиток дитячого футболу, – розповів Буткевич в інтерв'ю Forbes.

Нагадаємо, Гуцуляк в липні 2024 року приєднався до Полісся, перебравшись з СК Дніпро-1 за смішні 600 тисяч євро. У поточному сезоні Олексій відзначився 12 голами та 3 асистами у 28 матчах за "вовків", а за збірну України зіграв 7 матчів, забивши дебютний гол у ворота Бельгії в плей-офф Ліги націй.

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