"Для мене не проблема, що не забивають нападники. Для мене важливо, щоб ми забивали голи. Минулого сезону у нас 17 різних гравців забивали голи.

Вербіч: Коли Луческу на тренерській лаві – ми навіть мислимо по-іншому

Якщо у нас всі голи буде забивати один гравець, то будь-яка інша команда під нього підлаштується, перекриє його, і ми будемо залежати від нього. А коли забиває велика кількість гравців – супернику важко підлаштуватися під нашу гру.

Нелегко вливатися в команду відразу, не знаючи наших принципів гри, не знаючи тертя між гравцями. Потрібен час для того, щоб гравець освоївся, зрозумів, що потрібно робити, відчув своїх партнерів.

У моєму Шахтарі всі бразильці, які приходили, не грали відразу. Вони починали грати через рік, через якийсь певний час, а спочатку виходили грати по 10-15 хвилин. Вони грали часто, але потрохи. Цей час потрібний для того, щоб через тренувальний процес, ці хвилини влитися в колектив. У мене є терпіння", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, серед найкращих бомбардирів Динамо поточного сезону півзахисники Віталій Буяльський (5 голів) та Віктор Циганков (4 голи). Буяльський наразі тримає першість серед всіх голеадорів УПЛ.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви