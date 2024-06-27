"На жаль, не про таке Євро я мріяв. Готуватись стільки часу ментально і фізично, щоб на самому початку першої гри його закінчити...

"Ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають": блекаут України, пошуки Реброва, чи бракувало Мудрика і Циганкова

Не має жодних виправдань, тільки біль і розчарування. Хотілось подарувати позитивні емоції своїй сімʼї, друзям та українському народу, але цього не вдалось.

Попри все погане, що трапляється, чекаю наступного шансу, щоб почати знову. І до поки я граю у футбол, я не збираюсь здаватись. Тому що здаватись – це точно не про українців. І точно не про мене.

Дякую людям за підтримку упродовж цього маленького відрізка. Команда правильно відреагувала на невдачу і показала, що ми можемо конкурувати зі всіма. Дійсно вірю, що нам ще буде що святкувати", – написав Циганков на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу збірна України з 4-ма очками фінішувала останньою. У Словаччини, Бельгії та Румунії стільки ж очок, але краща різниця голів.

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