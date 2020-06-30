"Не приїхали – отримуйте технічну поразку": Маріуполь не збирається йти на жодні поступки Карпатам

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін чітко окреслив позицію клубу щодо проведення матчу з Карпатами, які не мають коштів для виїзду на схід України.

"Історія повторюється двічі. Перший раз у вигляді трагедії, другий раз – у вигляді фарсу. Коли перший раз трапилася ситуація з масовим захворюванням гравців Карпат, наш клуб пішов назустріч колегам по максимуму. Ми не виставляли ніяких вимог про технічну поразку. У нас недавно пройшла конференція клубів другої шістки. Ми обговорювали варіант догравання з Карпатами. Коли директор Карпат Ящишин запитав, як ми можемо допомогти, я озвучив, що наш клуб розуміє складну ситуацію, так само йде назустріч.

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Майбутній матч, який повинен був бути 1-го липня, всі витрати по організації ми готові були взяти на себе. Де-факто це був би наш матч, хоча де-юре це повинен бути виїзний матч для нас.

Ми готові були підтримати Карпати в цій ситуації, готові були взяти витрати по проведенню матчу в Маріуполі. Там начебто підтримали. А зараз ми отримуємо інформацію, що матч не відбудеться. Отримали її заднім числом, керівництво Карпат назустріч не виходить. Ми розчаровані. Далі ми вже не будемо толерантними. Будемо вести розмову про технічну поразку. Не приїхали – отримуйте технічну поразку", – заявив Санін в коментарі Футбол NEWS.

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