Артем Довбик вийшов у стартовому складі і провів на полі 69 хвилин, протягом яких нічим не запам'ятався. Він не завдав жодного удару по воротах суперника, за що отримав після гри низькі оцінки від римських журналістів.

"Не використовує шанси, які дає йому Гасперіні": Довбик отримав найнижчу оцінку за матч Ліги Європи

"Справа не тільки в нашій атакувальній фазі, нам скрізь потрібно вдосконалюватися. Не завжди потрібно вказувати пальцем на центрального нападника.

Довбик додає фізично. Нам всім потрібно постаратися трохи поліпшити гру в нападі, завершенні атак і останніх передачах, щоб нападники були більш підготовлені до небезпечних моментів. Фазу нападу потрібно розглядати більш комплексно", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.

Рома вперше в сезоні забила понад один гол – Довбик знову не вразив: Ліга Європи