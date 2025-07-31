"Полісся однозначно вище класом за цю Санта-Колому. Житомирцям потрібно зібратися, налаштуватися та проявити свої сильні якості. Довести на полі, що їх команда дійсно сильніша, а не так, як в першій грі, навіть не знаю, як це м’яко назвати... Вони вже до матчу виграли, а так не можна...

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Швидкий гол забили й здавалося, що так воно все й буде добре, проте у футболі потрібно відпрацьовувати від першої й до останньої компенсованої хвилини. На секунду розслабився і – все. Тебе покарають. Думаю, то хороша наука для Полісся. Дуже сподіваюсь, що в Андоррі буде здобуто позитивний результат житомирцями.

Як на мене, в першу чергу, в тих гравців, які вийдуть з першої хвилини, має бути зарядженість на результат. Кожен має зіграти з максимальною самовіддачею. Закрити суперника на його половині, не давати йому дихати ні секунди. Треба ж мінімум два голи забивати й не пропускати при цьому. Не потрібно пробивати дно!", – цитує Маркевича Український футбол.

Нагадаємо, Полісся програло Санта-Коломі у першій зустрічі з рахунком 1:2. Матч-відповідь запланована на 31 липня, початок о 19:00 за київським часом.

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