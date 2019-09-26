"Не порівнюйте мене з Роналдо", – Родріго поділився емоціями після дебютного гола за Реал

Нападник мадридського Реала Родріго Сілва де Гоїс висловився після матчу 6-го туру Ла Ліга проти Осасуни (2:0), в якому йому вдалось відзначитись вже за хвилину після появи на полі.

"Не хочу жодних порівнянь з Роналдо, тому що він один з найкращих гравців за всю історію і один з найкращих серед бразильців.

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Що стосується мого гола, я добре контролював м'яч і знав, що все вийде. Я повинен завжди показувати, що здатний грати тут. Зідан знає, що робить, і кожен день розмовляє зі мною, щоб я продовжував старанно працювати. Я перебуваю в Реалі, і мені все одно, чи граю я за Кастілью під керівництвом Рауля або ж за першу команду.

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Коли забив, втратив дар мови. Я мріяв про цей момент з тих пір, як приєднався до Реала. Після голу побіг до фанатів, які виспівували моє ім'я. Я дуже щасливий", – розповів Родріго виданню Goal.

Нагадаємо, Родріго перейшов у Реал з бразильського Сантоса за 45 млн євро.

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