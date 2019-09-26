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"Не порівнюйте мене з Роналдо", – Родріго поділився емоціями після дебютного гола за Реал

13:39 253 Читать на русском
"Не порівнюйте мене з Роналдо", – Родріго поділився емоціями після дебютного гола за Реал
Родріго Сілва де Гоїс / Фото з відкритих джерел

Нападник мадридського Реала Родріго Сілва де Гоїс висловився після матчу 6-го туру Ла Ліга проти Осасуни (2:0), в якому йому вдалось відзначитись вже за хвилину після появи на полі.

36’ Жуніор Вінісіус
72’ Родріго Сілва де Гоїс
 
36’ Жуніор Вінісіус
72’ Родріго Сілва де Гоїс

"Не хочу жодних порівнянь з Роналдо, тому що він один з найкращих гравців за всю історію і один з найкращих серед бразильців.

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Що стосується мого гола, я добре контролював м'яч і знав, що все вийде. Я повинен завжди показувати, що здатний грати тут. Зідан знає, що робить, і кожен день розмовляє зі мною, щоб я продовжував старанно працювати. Я перебуваю в Реалі, і мені все одно, чи граю я за Кастілью під керівництвом Рауля або ж за першу команду.

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Коли забив, втратив дар мови. Я мріяв про цей момент з тих пір, як приєднався до Реала. Після голу побіг до фанатів, які виспівували моє ім'я. Я дуже щасливий", – розповів Родріго виданню Goal.

Нагадаємо, Родріго перейшов у Реал з бразильського Сантоса за 45 млн євро.

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Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Реал Мадрид - Осасуна Осасуна Осасуна Реал Мадрид Реал Мадрид
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