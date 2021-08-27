Борусія М продовжує ностальгувати за минулим сезоном, коли команда грала у єврокубках.

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів в групі D зіграють Інтер Мілан, Реал Мадрид, Шахтар та Шериф.

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Варто відзначити, що минулого року був аналогічний квартет, лише замість молдавського Шерифа була Борусія М. Німецький клуб з цієї нагоди вирішив потролити, написавши в Twitter "Не покликали на возз'єднання групи D".

Варто відзначити, що рік тому Борусії М вдалось посісти другу сходинку в групі ЛЧ, а Шахтар за сумою двох матчів німці розбили з рахунком 10:0. За підсумками минулого сезону Бундесліги Борусія фінішувала 8-ю та залишилась без єврокубків.

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