"Скажу відверто: ми намагались діяти агресивно з перших хвилин. Але Минай був з цим не згоден – ми побачили їхній характер. В першому таймі – багато боротьби, футболу я не побачив з нашого боку.

Полісся – Минай – 2:1 – відео голів та огляд гри

Після перерви зробили зміни, увімкнули характер. Без характеру не можна грати в футбол. Ми не хотіли програвати. Сподобалось, що чіплялися за результат. Але якість гри має бути кращою.

Ми розібрали стандарти Миная, але саме на стандартах захист зіграв погано. Ми це розберемо, але прикро, що ми цього очікували, але пропустили", – цитує Калітвінцева офіційний сайт житомирян.

Нагадаємо, після 8-ми турів Полісся набрало 15 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці.

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