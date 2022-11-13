Відомий журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 13-го туру УПЛ між донецькою та луганською командами.

"Важкий очікується матч. Зоря поступилась Інгульцю. Вони будуть злими, тому що їм не можна втрачати очки. Буде неабияке бажання виправитись за попередній провал.

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Олександрія та Динамо Київ активно підбираються, але Шахтар все чудово розуміє. Вони женуться за СК Дніпро-1, не планують збавляти обертів. Тим більше, вже 19 листопада відбудеться очне протистояння між командами – це буде дуже цікава гра. Сьогодні втрачати очки "гірникам" однозначно небажано. Вони проводили ротацію у попередніх зустрічах проти Інгульця та Вереса. Лідери команди повинні бути у належній фізичній формі. Тому вважаю, що команда Йовічевіча має бути кращою у битві проти колективу Патріка ван Леувена", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Зорею відбудеться сьогодні, 13 листопада, о 15:00.

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