Довбик був визнаний одним з найгірших гравців Роми в цій зустрічі. Він завдав два удари по воротах, обидва виявилися неточними.

Довбик отримав оцінку за матч з Евертоном – так його ще не критикували

"Він довгий час не грав, але відновлюється фізично і старанно тренується. Я читав, що Довбик мені не подобається, але не пишіть про це, тому що я ніколи цього не говорив. Мені подобаються всі гравці Роми, поки вони в Ромі, і я докладу всіх зусиль, щоб працювати з ними, особливо тому, що, як я вже сказав, вони неймовірно віддані своїй справі; вони дуже добре тренуються, і цього для мене більш ніж достатньо. Ви можете оцінити їхню гру", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.

Рома перемогла Евертон – Миколенко травмувався, Довбику показали, як потрібно забивати