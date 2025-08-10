"Не пишіть, що Довбик мені не подобається": Гасперіні розповів, чому Артем погано зіграв проти Евертона
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру Артема Довбика в контрольному матчі своєї команди з Евертоном (1:0).
Довбик був визнаний одним з найгірших гравців Роми в цій зустрічі. Він завдав два удари по воротах, обидва виявилися неточними.
"Він довгий час не грав, але відновлюється фізично і старанно тренується. Я читав, що Довбик мені не подобається, але не пишіть про це, тому що я ніколи цього не говорив. Мені подобаються всі гравці Роми, поки вони в Ромі, і я докладу всіх зусиль, щоб працювати з ними, особливо тому, що, як я вже сказав, вони неймовірно віддані своїй справі; вони дуже добре тренуються, і цього для мене більш ніж достатньо. Ви можете оцінити їхню гру", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.
