"У тій ситуації, в якій ми опиняємось, граючи у єврокубках – багато хворих, багато травмованих, тому багато футболістів грають не на своїх позиціях.

Зоря – ЦСКА Софія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На перший план вийшла боротьба, десь свідомо віддали ініціативу, треба було терпіти, стоїмо на нуль і чекаємо на свій шанс. Не перестаю дивуватися своїм гравцям. Ми задоволені результатом. Сподіваюся, найближчим часом багато гравців відновляться і повернуться до складу", – цитує Скрипника Fanday.

Додамо, що Зоря здобула 6 очок і принаймні тимчасово наздогнала Рому на другій сходинці групи С.

Зоря на останніх хвилинах дотиснула ЦСКА – голи іранських форвардів повернули луганців у боротьбу за євровесну