"Не пам’ятаю, які були матюки, бо тоді ще не знав їх": Цітаішвілі пригадав, як Петраков "заводив" команду у фіналі ЧС

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про особливості тренувального процесу Олександра Петракова.

"Що найгострішого казав Петраков? Це було у перерві фіналу чемпіонату світу. Він на мене з матюками накричав. Я навіть не пам’ятаю, які саме були матюки, бо ще тоді навіть не знав їх. Він так накричав, що потім усі завелися на другий тайм.

"Якщо футболіст суперталановитий, але щуряк – не візьму його в команду": Петраков – про критерії підбору гравців

Коли я тільки-но приїхав до цієї збірної, то він кричав, а я трішки ображався. Але з часом зрозумів, що це мотивує. Він кричить – і ти розумієш, що можеш зробити більше. Футбол – це емоції. Тому так і вийшло, що у Петракова дисципліна на першому місці", – цитує Цітаішвілі видання Footballhub.

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку 2019 року здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу