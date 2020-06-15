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"Не пам’ятаю, які були матюки, бо тоді ще не знав їх": Цітаішвілі пригадав, як Петраков "заводив" команду у фіналі ЧС

18:54 133 Читать на русском
"Не пам’ятаю, які були матюки, бо тоді ще не знав їх": Цітаішвілі пригадав, як Петраков "заводив" команду у фіналі ЧС
Георгій Цітаішвілі / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про особливості тренувального процесу Олександра Петракова.

"Що найгострішого казав Петраков? Це було у перерві фіналу чемпіонату світу. Він на мене з матюками накричав. Я навіть не пам’ятаю, які саме були матюки, бо ще тоді навіть не знав їх. Він так накричав, що потім усі завелися на другий тайм.

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Коли я тільки-но приїхав до цієї збірної, то він кричав, а я трішки ображався. Але з часом зрозумів, що це мотивує. Він кричить – і ти розумієш, що можеш зробити більше. Футбол – це емоції. Тому так і вийшло, що у Петракова дисципліна на першому місці", – цитує Цітаішвілі видання Footballhub.

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку 2019 року здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу

blog_ava
"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світу
11:00
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Теги
Україна U-20 Україна U-20 Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков
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