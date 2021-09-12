"Я піду на святкову вечерю зі Стівом Брюсом в неділю і знаю, що він скаже: "Чому саме ми повинні були грати з Манчестер Юнайтед в першому матчі Кріштіану Роналду після повернення?!". Я не пам'ятаю такого шуму навколо Олд Траффорд з тих часів, як приїхав Ерік Кантона.

Казковий камбек Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Я з'явився на стадіоні об 11:45, і він був уже битком набитий. Навіть після гри, в той момент коли фанати вже зазвичай йдуть з арени, тут вони тинялися навколо, просто насолоджуючись атмосферою. Всі програмки, які зазвичай залишаються непроданими, розкупили – всі відзначали день повернення Кріштіану.

Не думаю, що коли-небудь бачив, щоб стільки стюардів захищали гравця, коли він давав інтерв'ю у поля. Багато фанатів залишилися в надії побачити його або взяти автограф. Це було наче повернення до днів слави, він дав цьому місцю нову віру.

Кріштіану показав в суботу, що він може змінити для цієї команди. Манчестер Юнайтед не показує чогось видатного, але цей хлопець буде робити різницю. Він відчуває моменти, він ефективний, він на іншому рівні. У нього є харизма, щоб захопити натовп і підняти її настрій. Рівень підтримки в суботу був на рівні матчів проти Ліверпуля, Манчестер Сіті або Челсі.

"Я не міг уявити, що Роналду грав би за Манчестер Сіті": Фергюсон – про розкішне повернення "сина" на Олд Траффорд

Багато гравців, які повернулися зі збірних, як би збилися зі шляху. Можливо, в минулому році МЮ в такій ситуації зіграв би внічию, але Кріштіану Роналду завжди прагне до перемоги. Саме для цього він і повернувся в клуб. Він тут не заради казки з нещасливим кінцем", – поділився Робсон у інтерв'ю Daily Mail.

Нагадаємо, Роналду вчора, 11 вересня, тріумфально повернувся на Олд Траффорд, відзначившись дублем та допомігши обіграти Ньюкасл (4:1).

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