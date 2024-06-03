"Не отримував стільки відмов із часів коледжу": Анрі – про відсутність Мбаппе і Грізманна в заявці на Олімпіаду
Головний тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі прокоментував відмову Реала відпускати гравців на турнір.
"У списку буде ще один гравець, старший за 23 роки. Загалом їх буде троє, більше я не можу нічого сказати. Складність у тому, що потрібно питати клуби, які мають право не відпускати гравців.
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Ми не підводимо межу, надія є. Ми не знаємо, що станеться, але я повинен дати відносно реальний список і не робити того, чого немає в реальності. Список може змінюватися, але його необхідно оголосити, щоб гравці могли підготуватися.
Двері ні для кого не зачинені. Обговорень не буває – ти приходиш, питаєш, і йдеш, якщо тобі кажуть "ні". Я не отримував стільки відмов із часів, коли навчався в коледжі!
Люди, з якими я спілкувався в Реалі, були дуже прямолінійні. Відмови клубів мене не дивують і не засмучують, це їхнє право. Можливість клубів відмовити ускладнює завдання.
Обговорення з приводу третього гравця, старшого за 23 роки закінчилося просто за дверима перед прес-конференцією, я чекаю точної відповіді. Я намагаюся бути чесним і не давати помилкових надій. Коли щось станеться, ви дізнаєтеся про це. Але французькі клуби мені ще не відмовляли", – цитує RMC Sport наставника французів.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 24 липня по 10 серпня.
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