"У списку буде ще один гравець, старший за 23 роки. Загалом їх буде троє, більше я не можу нічого сказати. Складність у тому, що потрібно питати клуби, які мають право не відпускати гравців.

Мбаппе дізнався долю щодо Олімпіади – Анрі повернув Ляказетт у збірну Франції і не викликав жодного гравця Реала

Ми не підводимо межу, надія є. Ми не знаємо, що станеться, але я повинен дати відносно реальний список і не робити того, чого немає в реальності. Список може змінюватися, але його необхідно оголосити, щоб гравці могли підготуватися.

Двері ні для кого не зачинені. Обговорень не буває – ти приходиш, питаєш, і йдеш, якщо тобі кажуть "ні". Я не отримував стільки відмов із часів, коли навчався в коледжі!

Люди, з якими я спілкувався в Реалі, були дуже прямолінійні. Відмови клубів мене не дивують і не засмучують, це їхнє право. Можливість клубів відмовити ускладнює завдання.

Обговорення з приводу третього гравця, старшого за 23 роки закінчилося просто за дверима перед прес-конференцією, я чекаю точної відповіді. Я намагаюся бути чесним і не давати помилкових надій. Коли щось станеться, ви дізнаєтеся про це. Але французькі клуби мені ще не відмовляли", – цитує RMC Sport наставника французів.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 24 липня по 10 серпня.

Кубок Франції – особливий турнір: жертви Динамо і Шахтаря, тіні забутих клубів та кілька комбайнів під Стад де Франс