"Не очікував в Україні зустріти хорошу кухню", – хавбек Олімпіка Тейшейра розповів про своє життя в Києві

Французький півзахисник донецького Олімпіка Максім Тейшейра розповів, як проходила його адаптація в українській команді.

"Коли два тижні тому стало холодно, я, вийшовши на тренування, сказав собі: "Не проблема, я готовий, я підготувався, я знав, куди їду". Але я виявився не готовим. Наприклад, у Франції в понеділок може бути холодно, а у вівторок вже тепло. Тут же взимку холодно кожен день, і це дуже складно.

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Я вже спробував українську кухню. Мені дуже подобаються вареники. Чесно кажучи, я не очікував тут зустріти хорошу кухню, але я вже спробував багато чого смачного. Деякі страви дуже близькі до португальських, особливо супи. Солянка, борщ. Ось борщ мені дуже подобається.

Можу сказати, що для мене українські дівчата дуже красиві. Я, коли своїм друзям сказав, що їду в Україну, перше, що вони сказали – там дівчата дуже красиві. І вони не помилилися.

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На Різдво у Франції ми збираємося великими сім'ями. Не тільки наша, а й сім'ї моїх друзів, дядьки, тітки. Коли ми в Португалії, то навпаки, збираємося в тісному колі і може перебувати разом і відзначати по два-три дні. Новий рік я завжди святкую з друзями. Ми так само, як і в Україні, даруємо один одному подарунки", – цитує Тейшейру офіційний сайт Олімпіка.