"Ребров намагається працювати за клубною схемою. Він хороший клубний тренер, що вже довів, і з цим не треба сперечатися. Щоб вибудовувати свою гру, йому треба перебувати з командою в режимі 24/7, і тоді можливо трохи гру розвивати. Тренер збірної – це зовсім інша професія. Насамперед це мотиватор, людина, яка може струсити, запалити, посварити, якщо треба, ухвалити кардинальні рішення – когось із команди прибрати, когось взяти й таке інше.

Легенда Металіста підтримав Реброва після фіаско збірної України на старті відбору до ЧС-2026

В даному аспекті це не найсильніші якості Реброва. Тренеру збірної потрібен результат сьогодні, а дуже часто це дає саме мотивація. Гравці повинні виходити не боягузливими, а вбиватись на полі, не боятися.

Добре, візьмемо збірників. Довбик зараз у такій формі, що у пресі дуже велике розчарування. У грі з Францією було видно, що це не той Довбик, який був у Жироні та навіть у Дніпрі-1. Зінченко – без практики, грає на класі, нижче за який просто опуститися не може. Але це не той Зінченко, не той двигун команди, який скрізь встигає, від якого йде постійна гострота, ефективність, який керував грою в найкращі свої роки.

Калюжний – ось уособлення нашого чемпіонату, де він добрий, виграє багато боротьби, вигризає. Але щойно швидкість і щільність гри, і напруга вищі, відразу видно його недоліки – відсутність швидкості, з м'ячем працює трошки довше, ніж належить на його позиції, рішення трохи пізніше ухвалює. Загалом у грі виглядає скромно, якщо не сказати гірше. Ярмолюк – так, є задатки, але це ще не той гравець, який може бути лідером команди, за всіх його перспектив, ставити на нього поки що зарано", – заявив Іван Сопко в інтерв'ю FootBoom.

Нагадаємо, що після двох турів Україна посідає третє місце у групі кваліфікації на ЧС-2026. Тільки перше місце гарантує прохід на Мундіаль, друга команда квартету отримає ще один шанс в плей-офф.

