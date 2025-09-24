Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди над Саутгемптоном у Кубку англійської ліги (2:1).

"Не найкраща наша гра. Цього можна очікувати, коли граєте абсолютно новим складом.

Було багато гравців, які не грали довгий час. Були й позитивні моменти – Георгі Мамардашвілі провів хорошу гру, Федеріко К'єза і Джованні Леоні також виглядали чудово. Перший гол Александера Ісака, потім забив Уго Екітіке.

У грі були позитивні моменти, але ми нічого не відібрали у Саутгемптона, тому що вони грали добре, як команда ми зіграли не найкращим чином", – цитує Слота ВВС.

Нагадаємо, що Джованні Леоні зазнав травми і покинув поле на ношах.

