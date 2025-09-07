"Після першого гола у нас було 10-15 хвилин з великою кількістю втрат м'яча. Ми трохи втратили концентрацію і увагу, але в другому таймі знову знайшли ритм, створили багато моментів і повинні були забити ще більше.

Сербія перемогла Латвію й піднялась у зону плей-офф кваліфікації ЧС-2026

Нам не вистачало дрібних епізодів, щоб прискорити гру. Можливо, для Езе сьогодні був не найкращий день на позиції десятки. Він чудово тренувався, але в ухваленні рішень трохи відчував труднощі. Останній пас від Ноні Мадуеке був недостатньо точним.

У Рашфорда були хороші моменти, але він не зміг завершити їх точним асистом. Ми повинні були забити другий м'яч раніше, тому що саме він дав нам набагато більше свободи", – сказав головний тренер збірної Англії в коментарі ITV.

Англія ліниво обіграла Андорру та продовжила ідеальну ходу у відборі на ЧС-2026 – команді Тухеля допоміг автогол