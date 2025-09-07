"Не найкращий день для Езе на позиції десятки": Тухель розкритикував зірок збірної Англії після перемоги
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди над Андоррою (2:0) у відборі до ЧС-2026.
"Після першого гола у нас було 10-15 хвилин з великою кількістю втрат м'яча. Ми трохи втратили концентрацію і увагу, але в другому таймі знову знайшли ритм, створили багато моментів і повинні були забити ще більше.
Нам не вистачало дрібних епізодів, щоб прискорити гру. Можливо, для Езе сьогодні був не найкращий день на позиції десятки. Він чудово тренувався, але в ухваленні рішень трохи відчував труднощі. Останній пас від Ноні Мадуеке був недостатньо точним.
У Рашфорда були хороші моменти, але він не зміг завершити їх точним асистом. Ми повинні були забити другий м'яч раніше, тому що саме він дав нам набагато більше свободи", – сказав головний тренер збірної Англії в коментарі ITV.
