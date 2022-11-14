"Цього сезону кожна дрібниця гратиме велику роль, 40 мільйонів євро (за вихід у Лігу чемпіонів, – прим.) на кону. Ось вам гарна нагода подумати про те, що у нас є VAR.

"Розшукується VAR": Шахтар опублікував відео ляпів Монзуль і Ко у матчі з Зорею

Перший VAR безкоштовний, а другий – коштує 64 тисячі гривень. Мені здається, що Шахтар не найбідніший клуб УПЛ, щоб заощаджувати на очках, яких йому може потім не вистачити у боротьбі з СК Дніпро-1", – сказав Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, рішення Катерини Монзуль та її асистентів у матчі Шахтаря та Зорі викликали чимало суперечок. Комітет арбітрів УАФ був змушений давати свій коментар щодо двох скасованих голів, визнавши при цьому, що один з них було не зараховано помилково.

Шахтар і Зоря видали феєричну перестрілку в скандальному матчі УПЛ – 2 скасовані голи, жахіття Степаненка і Монзуль