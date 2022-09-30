"Я думаю, що ті матчі, які були, ті результати і гра, навряд чи є підставою, щоб продовжувати роботу Петракова. Якщо глобально дивитися. Але в конкретних моментах може бути так, що вибору не залишиться, і це найнеприємніше.

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Треба розуміти, який тренер нам потрібен. Футбол Шевченка і Петракова – це різні стилі. Чи можливий іноземець? Чому ні. Команда була у чвертьфіналі Євро, нещодавно була в еліті Ліги націй і ми пам'ятаємо, як звідти вилетіли. Звичайно, треба пам'ятати про ситуацію в країні, але впевнений, що можна знайти європейського тренера зі своїм стилем.

Зрозуміло, що фінансово топ-тренера ми не потягнемо. Але хотілося б наставника зі своїм баченням футболу. Оптимістично я не налаштований щодо здібностей цих фахівців (йдеться про УАФ – прим.) знайти когось за межами того кола, яке обговорюється у ЗМІ", – заявив Джулай у подкасті Стара Школа.

Нагадаємо, Петраков очолив "синьо-жовтих" минулого літа, але не зумів вивести збірну на ЧС-2022 та повернутись в еліту Ліги націй. Його контракт розрахований до кінця поточного року.

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