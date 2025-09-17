"Я ніколи не був у Ньюкаслі, але атмосфера тут одна з найкращих. Я очікую побачити чудову команду, яка буде грати інтенсивно і уважно діяти на підборах. Едді Хау – чудовий тренер, вони проробили чудову роботу.

Барселона розробила стратегію для відновлення Ямаля – все заради зустрічі із Забарним

Виграш ЛЧ? З мого досвіду, в кожній грі потрібно викладатися повністю. Ми переконалися в цьому в минулому сезоні. Ми багато чому навчилися і повинні ставати кращими з кожним днем. Я думаю, що кожен повинен показувати, наскільки він хороший. У нас молода команда, і три гравці будуть відсутні. Ми повинні показати, на що ми здатні.

Ми молода, але досвідчена команда. Іспанці знають, як це – грати під тиском. Минулого сезону ми відставали на кілька очок і зуміли відіграти відставання. Ми були впевнені в собі, але добре грати з самого початку теж важливо.

Цілі на турнір? Я не дуже багато думаю про це. У нас відмінна команда, і кожна команда хоче виграти Лігу чемпіонів. Я відчуваю, що ми в Барселоні теж прагнемо до всього цього. Подивимося, що станеться в кінці сезону", – цитує Фліка Mundo Deportivo.

Барселона забила 6 голів Валенсії – Лєвандовскі й Фермін оформили дубль, Рафінья забив двічі попри покарання Фліка