"Зараз, як ніколи, для всієї України важлива лише одна футбольна команда – національна збірна України. Це, в принципі, однозначно і категорично. До того ж, саме збірна України буде єдиною нашою командою, яка у найближчому майбутньому повинна зіграти офіційні матчі.

І я не можу зрозуміти, як можна ставити інтереси клубу вище інтересів національної збірної. Особливо у цей час і за тих обставин, які склалися прямо зараз. Якби я був президентом Динамо, я не те що відпустив би гравців у збірну України у терміни, які потрібні її головному тренеру.

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Я не дорікав би Петракову за відсутність домовленостей про контрольні матчі для збірної, а запропонував би йому, щоби у вже запланованих благодійних товариських матчах мого клубу – 1 травня проти Аустрії, 4-го – проти Базеля, 6-го проти Ренна, а 17-го проти Левскі – грав не мій клуб, а збірна України! Під керівництвом Петракова, зі складом, вибраним Петраковим, за тактикою, обраною Петраковим, і з замінами, зробленими Петраковим, і в формі національної збірної!

Петраков міг би відмовитися. Але я точно б запропонував. На мій погляд, так – благородно, солідно, порядно і правильно для українського народу! Адже далеко не кожен вболіває за Динамо, багато хто вболіває за інші клуби, футболісти яких не отримали дозволу покинути країну у період воєнного стану. А за збірну вболівають усі! Навіть ті, хто футболом цікавиться не дуже. І в тому, що збірна справді об‘єднує країну, як жодна інша футбольна організація, ми всі мали можливість переконатися уже неодноразово!

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Усі ми розуміємо, що, глобально, єдина цінність цих товариських матчів для клубів – збір коштів для народу України. І, переконаний, національна збірна України – найголовніша з усіх можливих команд України прямо зараз – приверне у Європі більше уваги, ніж будь-який клуб. Плюс краще, якісніше підготується до великої кількості ОФІЦІЙНИХ (наголошу на цьому) матчів, які очікують на неї у червні.

Але, на щастя, чи на жаль, я – не президент Динамо. І, віддаючи належне та поважаючи той факт, що клуб – це приватна власність і людина, яка його фінансує, ладна робити з ним все, що забажає, можу тільки знизати плечима від здивування позицією клубу. І ще. Мені болить від думки, куди зайде наш футбол, якщо навіть у час загальнонаціонального болю ми не можемо проявити єдності у нашому футболі", – написав Вацко у Facebook.

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