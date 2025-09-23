– Наскільки важко грати проти одного й того ж суперника двічі поспіль?

– Не можу сказати, що важко грати проти одного суперника двічі поспіль. Єдине, що можу відзначити – непросто виходити на матч із роздягальні, коли на табло вже 0:1.

Динамо – Олександрія – 2:2 – відео голів та огляд матчу УПЛ

– Що відбувається з обороною команди – у минулому турі з Оболонню два пропущені мʼячі і сьогодні теж…

– Безумовно, перший гол був не зовсім обовʼязковим. Я навіть не можу зрозуміти дії гравців. А другий гол взагалі… Я запитував Тараса, що він хотів зробити, він так і не відповів. Проблема в ухваленні рішень на полі. Ми обговорюємо, пояснюємо гравцям, напрацьовуємо. Але яку б тактику ми не обрали, виходячи на поле, треба мати певний хист, сміливість і приймати правильні рішення.

На жаль, цього не було. На жаль, були дитячі помилки, які призвели до пропущеного мʼяча. І це при тому, що ми мали чудові нагоди, аби забивати. Я не розумію, як Герреро міг не влучити по мʼячу й не забити гол у першому таймі. Для мене це така сама помилка, як і в захисті. Момент, який мав Булеца, інші нагоди, які можна було краще використати…

– У першому таймі Динамо могло не лише зрівнювати рахунок, а й виходити вперед. У матчі з Оболонню теж за рахунку 2:1 динамівці мали всі шанси закривати гру. Чого не вистачає в реалізації?

– Над реалізацією ми працюємо майже на кожному тренуванні. Останні 15-20 хвилин присвячуємо саме завершенню атак, відпрацьовуємо комбінації. Вважаю, що нас підводить індивідуальна майстерність.

Безумовно, цей результат для нас неприємний. Вся відповідальність лежить на мені, адже виходити так на початку гри й так само її закінчувати – неприпустимо. Ми будемо індивідуально працювати з гравцями, пояснювати їм, що без правильних рішень вони ніколи не досягнуть рівня своїх очікувань. Вони повинні реалізовувати все те, що напрацьовують.

Я казав хлопцям: завоювати чемпіонство непросто. Але утримати його – ще складніше. Здобути навички, комбінації, взаємодію, впевненість важко, але втратити це дуже легко. А щоб знову зібрати все докупи, потрібен час. Хлопці розуміють проблему, яка існує сьогодні. Будемо працювати та намагатися її вирішити, – цитує Шовковського прес-служба клубу.

Динамо вдруге поспіль втратило очки – Олександрія забила на 11-й секунді й врятувала нічию, Булеца оформив гол+пас