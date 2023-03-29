Провальна гра голкіпера стала причиною поразки його Сентрала від Санта-Крус (1-3) – прямого конкурента за місце в плей-офф у чемпіонаті Пернамбуко. Віла Нова став прямим винуватцем усіх пропущених голів своєї команди. За це Алекса з ганьбою вигнали із команди, але він вважає таке ставлення занадто несправедливим.

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"Моя сім'я дуже страждає через усе це. Я взагалі не можу спати, не можу їсти, почуваюся спустошеним. Мені весь час хочеться плакати. Це те, що закінчує будь-яку кар'єру. Я просто дивився на свою сім'ю, яка була на стадіоні, і не хотів, щоб вони це переживали.

Коли я повернувся у роздягальню, туди прийшли кілька директорів, які образили та знищили мене ще більше. Вони погрожували мені... Люди кажуть, що я продався... Ніколи! Це не є складовою мого характеру. Єдине, чого я хотів, щоб це все припинилося. Мені потрібна ця робота, я цього потрібую. Я з цього живу", – розповів голкіпер.