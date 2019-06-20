"Не можу сказати, що я радий", – Морено прокоментував призначення на посаду головного тренера збірної Іспанії

Новий головний тренер збірної Іспанії Роберт Морено відчуває смуток та відповідальність через призначення на цю посаду.

"Хочу подякувати президенту федерації. Це гірка радість. Я завжди хотів стати головним тренером, але не в такій ситуації. Постараємося розвинути вже виконану роботу. Постараюся прийняти роботу, розпочату Луїсом Енріке, і довести команду до перемоги на Євро.

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Не можу сказати, що я радий. Відчуваю смуток і відповідальність. Здорово, що Луїс мене підтримав, це найважливіше для мене. Тому я прийняв цю пропозицію. Нашу роботу будуть цінувати за результатами. За гарними результатами.

Якщо мені потрібно буде щось запитати у Луїса, я зроблю це, я багато чого в нього навчився. Так, у мене є досвід, я дев'ять років працював з одним з найкращих тренерів в світі, я тренував з 14 років.

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Якщо ми будемо перемагати, ніхто не згадає, був у мене досвід чи ні. Ми виконаємо хорошу роботу і постараємося допомогти футболістам", – цитує Морено Marca.