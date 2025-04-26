"Руслан Петрович розуміє нас і по-людськи, і по-футбольному. Тобто він розуміє, в якому ми стані, адже сам відіграв не одну сотню матчів. Він молодий та амбітний тренер, який намагається донести до нас свої ідеї. Не можу сказати, що він мʼякий тренер, адже Руслан Петрович доволі імпульсивний. Скажемо так, у нього є золота середина", – сказав Філіппов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Європо, зустрічай": Олександрія відреагувала на вихід у єврокубки після шестирічної перерви

Руслан Ротань очолив Олександрію в грудні 2022 року, минулого сезону клуб під його керівництвом фінішував на 8-й позиції в чемпіонаті. Наразі "містяни" посідають другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ з 60-ма очками.

До слова, у поточній кампанії Олександр Філіппов провів 24 матчі, забив 10 голів та віддав 1 асист, контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

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