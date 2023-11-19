"Дуже приємно, коли наші хлопці мають успіх у Європі. Ми стежимо, надсилаємо повідомлення, вітаємо їх. Для них психологічно важливо бути впевненим у тому, що вони роблять. Коли ти забиваєш, і твоя команда виграє. Особливо в топ-чемпіонатах, де кожен матч дуже інтенсивний.

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У нас багато футболістів, які грали матчі такого рівня. Тому ментально всі готові, гарна атмосфера. Не можу сказати, що матч з Італією – це апогей чогось. Так подають ЗМІ. Але завдяки роботі протягом року ми кожен матч граємо як вирішальний. Кожен наближає нас до Євро. Завтра черговий крок на нашому шляху. Просто концентрація і впевненість у своїх силах повинні бути трішки більші", – резюмував Степаненко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені, стартовий свисток о 21:45 за київським часом. Підопічних Реброва влаштовує тільки перемога, але у разі невдачі є запасний шлях на Євро через плей-офф Ліги націй.

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