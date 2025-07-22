"Знаєте, як показують результати, то у футбол нині дійсно навчилися грати всі. От пригадаймо протистояння Шахтаря з Ільвесом у кваліфікації Ліги Європи. В першій грі донеччани без проблем переграли фінів з рахунком 6:0 і всі думали, що буде перемога і другому поєдинку, а в у підсумку – лише нічия 0:0. Зрозуміло, що десь "гірники" грали, як-то кажуть, по рахунку, і всі питання були зняті після першого матчу, але.

Динамо та Полісся майже у наступному раунді, Шахтарю й Олександрії доведеться поборотись – шанси клубів УПЛ у єврокубках

Динамо вище за класом та підбором гравців від Хамрун Спартанс, але сказати, що кияни мають однозначно громити мальтійців, не можу. Не думаю, що так буде. Динамо має впевнено проходити Хамрун Спартанс, така моя думка", – сказав Михалик для Українського футболу.

Нагадаємо, що перший матч Динамо проти Санта-Коломи відбудеться вже сьогодні, 22 липня. Початок о 20:00.

Хамрун банили в ЛЧ через договірняк, 0:10 від Бенфіки, тренер асистував легенді Серії А – момент істини для Динамо