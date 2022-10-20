"Артур Рудько – найгірший голкіпер чемпіонату Польщі з часів Івана Трабаліка (виступав за Легію з січня по липень 2002 року). Я не можу повірити, що хтось його переглядав. Ця ставка була програшною, або хоча б нічийною", – написав Ланж'єр у своєму твіттері.

Рудько жахливим ляпом призвів до вильоту Леха з Кубка Польщі вслід за Коноплянкою – відео епізоду

Зазначимо, що Рудько своєю помилкою в Кубку Польщі призвів до вильоту Леха на стадії 1/16 – його команда програла 1:3 Шльонску.

Загалом, Артур зіграв 8 матчів за Лех, в яких пропустив 13 голів. Права на українського голкіпера належать Металісту 1925.

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