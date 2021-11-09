"Чудовий гравець світового класу, звичайно, всі це знали. Я думаю, цього сезону Салах показує всю свою техніку, забиває чудові індивідуальні голи. Це приносить нам користь, і ми знаємо, що у нас є людина, яка може зробити вирішальну дію у грі. Суперники розуміють, що їм потрібно бути уважними, скоротити простір, який вони залишають йому.

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Думаю, я поки що не можу поставити Салаха на один рівень із Роналду, тому що Роналду довго грав на високому рівні і робить це досі, але вони мають однакові стандарти гри. Коли вони на полі, вони дуже небезпечні, можуть забити будь-якої миті. Це дуже корисно для мене, оскільки я можу вчитися у них", – цитує Жоту Goal.

Додамо, що у нинішньому сезоні 29-річний Салах провів 15 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, забив 15 голів та віддав 3 результативні передачі. Своєю чергою, 36-річний Роналду провів 12 матчів за Манчестер Юнайтед, у яких забив 9 м'ячів.

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